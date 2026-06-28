El bahiense Lautaro Martínez convirtió su primer gol mundialista con Argentina frente a Jordania
En Dallas, Argentina se impuso sobre el combinado asiático por 3-1 ya eliminado de la Copa Mundial de la FIFA. Lo Celso y Messi, los otros goles de la 'Scaloneta'.
Tras un penal, el delantero del Inter de Milan Lautaro Martínez, oriundo de Bahía Blanca, convirtió su primer gol en mundiales con la camiseta argentina.
A los 29 del primer tiempo, el jordano Ehsan Haddad cometió una falta sobre Marcos Senesi en el área. El árbitro István Kovács, previo a revisión en el VAR, cobró penal.
El bahiense no dudó, la cruzó y cambió el penal por gol, el segundo de la selección en la noche de Dallas. Previamente, Giovani Lo Celso a los 18 convirtió el primer gol de tiro libre.
“El Toro” hizo su debut en la selección mayor el 27 de marzo de 2018, con la que obtuvo los títulos Copa América 2021 y 2024, Finalissima y el Mundial 2022.
En tanto que el tercer gol fue de Lionel Messi, de tiro libre, a los 34' del complemento. Antes, a los 9' del ST, Al-Taamari apareció en soledad por el segundo palo para marcar el descuento.
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