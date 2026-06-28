Tras un penal, el delantero del Inter de Milan Lautaro Martínez, oriundo de Bahía Blanca, convirtió su primer gol en mundiales con la camiseta argentina.

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A los 29 del primer tiempo, el jordano Ehsan Haddad cometió una falta sobre Marcos Senesi en el área. El árbitro István Kovács, previo a revisión en el VAR, cobró penal.

El bahiense no dudó, la cruzó y cambió el penal por gol, el segundo de la selección en la noche de Dallas. Previamente, Giovani Lo Celso a los 18 convirtió el primer gol de tiro libre.

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“El Toro” hizo su debut en la selección mayor el 27 de marzo de 2018, con la que obtuvo los títulos Copa América 2021 y 2024, Finalissima y el Mundial 2022.

En tanto que el tercer gol fue de Lionel Messi, de tiro libre, a los 34' del complemento. Antes, a los 9' del ST, Al-Taamari apareció en soledad por el segundo palo para marcar el descuento.

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¡¡PPFF, GIOVANI!! ¡¡GOLAZO TOTAL AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE DE LO CELSO PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. JORDANIA!! Messi sonríe en el banco...



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¡¡ES EL TORO ENAMORADO DEL GOL!! Lautaro Martínez la cruzó con fuerza y anotó el segundo de Argentina ante Jordania. ¡Primer gol en un Mundial para él!



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COSA DE GOATS: GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MESSI PARA EL 3-1 DE ARGENTINA VS. JORDANIA. 6 GOLES EN 3 PARTIDOS. BESTIAL.



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