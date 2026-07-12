El bahiense Lautaro Martínez volvió a ser determinante para la Selección Argentina. El delantero marcó el 3 a 1 definitivo frente a Suiza en el último minuto del alargue y selló la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra.

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Con el conjunto europeo completamente volcado al ataque en busca del empate, Argentina recuperó la pelota y salió rápido de contraataque. Tras una serie de rebotes dentro del área, el atacante surgido en Racing Club y nacido en Bahía Blanca aprovechó la oportunidad para definir y sentenciar el partido cuando ya se jugaban 121 minutos.

El gol puso el broche final a una sufrida victoria de la Selección, que había abierto el marcador con Alexis Mac Allister, sufrió el empate de Suiza en el segundo tiempo y encontró el desnivel en el alargue gracias a un golazo de Julián Álvarez.

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Una vez consumada la clasificación, Lautaro reconoció que Argentina todavía está lejos de mostrar su mejor versión futbolística, aunque valoró la capacidad del equipo para resolver partidos complejos.

"No estamos jugando como queremos, pero estamos haciendo buenos tramos de partido. Tenemos un rival enfrente que nos pone las cosas difíciles y tenemos que encontrarle la vuelta a los partidos", afirmó en diálogo con TyC Sports.

El delantero destacó además que una de las principales virtudes del ciclo de Scaloni es mantener la calma incluso en los momentos de mayor dificultad.

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"La clave es no perder la paciencia. Hoy volvimos a mover la pelota de un lado a otro y conseguimos los goles al final", sostuvo.

Pensando en el duelo de semifinales frente a Inglaterra, el atacante les dejó un mensaje a los hinchas argentinos.

"Que confíen, como les decimos siempre. Nosotros vamos a dar lo mejor, como lo venimos haciendo hace ocho años en este ciclo, y vamos a tratar de dejar a la Argentina lo más alto posible", expresó.

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Antes de despedirse de la entrevista, el goleador aprovechó para enviar un saludo especial a su familia.

"Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá que están en Argentina, a mi abuela y a toda mi familia. También a mis hijos, que están acá conmigo", cerró.

Con su tanto en Kansas, el delantero bahiense volvió a responder en un momento decisivo y aportó el gol que terminó de asegurar la clasificación argentina entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial 2026.