El bahiense Manu Ginóbili dijo presente en Dallas para alentar a la Argentina frente a Austria
La leyenda del básquet argentino y de los San Antonio Spurs fue enfocada por la transmisión. También en las pantallas gigantes del estadio lo que generó la reacción de la hinchada argentina.
El ex basquetbolista “Manu” Ginóbili, medalla dorada en Atenas 2004 y Bronce en Beijing 2008, estuvo presente este lunes en el estadio de Dallas para alentar a la Selección argentina en el partido ante Austria.
La presencia del bahiense no pasó inadvertida ya que fue enfocado por la transmisión televisiva internacional del encuentro.
Su presencia rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos, que celebraron ver a una de las máximas leyendas del deporte nacional acompañando al equipo de Lionel Scaloni también por las pantallas gigantes del estadio.
Ginóbili, símbolo de la Generación Dorada, mantiene un vínculo especial con Texas, estado en el que construyó gran parte de su carrera deportiva y donde se convirtió en ídolo eterno de San Antonio Spurs, franquicia con la que ganó cuatro anillos de la NBA.
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