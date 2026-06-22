El ex basquetbolista “Manu” Ginóbili, medalla dorada en Atenas 2004 y Bronce en Beijing 2008, estuvo presente este lunes en el estadio de Dallas para alentar a la Selección argentina en el partido ante Austria.

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La presencia del bahiense no pasó inadvertida ya que fue enfocado por la transmisión televisiva internacional del encuentro.

Manu Ginóbili se volvió loco tras la chance que tuvo Argentina de abrir el marcador ante Austria.



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Su presencia rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos, que celebraron ver a una de las máximas leyendas del deporte nacional acompañando al equipo de Lionel Scaloni también por las pantallas gigantes del estadio.

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“Ahora si neneeeee”: Post en Instagram de Ginobili

Ginóbili, símbolo de la Generación Dorada, mantiene un vínculo especial con Texas, estado en el que construyó gran parte de su carrera deportiva y donde se convirtió en ídolo eterno de San Antonio Spurs, franquicia con la que ganó cuatro anillos de la NBA.

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