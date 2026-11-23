Durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía, 1.410.000 turistas viajaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 332.557 millones, un movimiento “impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales”, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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La cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025, aunque “la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales” y “por la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de este mes”, según explicó el reporte de la entidad.

La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3). La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia.

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El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 118.770, con una baja del 3,1% frente a 2025, descontada la inflación interanual. El gasto total de $ 332.557 millones representó una caída real del 30,3%. “La reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos”, se indicó.

Otro dato relevante es que la venta de pasajes de ómnibus de larga distancia para el fin de semana largo aumentó un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre, según datos de Plataforma10. Córdoba, Mar del Plata y Mendoza se ubicaron entre los destinos más elegidos por los pasajeros.

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En cuanto a la Provincia de Buenos Aires “el fin de semana presentó un movimiento turístico moderado, con una demanda distribuida entre la Costa Atlántica, las sierras, las ciudades del interior y los destinos de cercanía”, señaló el informe.

“Las reservas de último momento, la agenda de espectáculos y las fiestas populares fueron factores importantes para la actividad, en un contexto en el que la proximidad con el anterior fin de semana largo y el poder adquisitivo condicionaron las decisiones de viaje. En Mar del Plata, las reservas hoteleras se ubicaron cerca del 60% al comienzo del descanso, por debajo de los niveles alcanzados durante el feriado anterior”, se precisó. La terminal Ferroautomotora programó 1.065 movimientos de micros entre el viernes y el lunes, incluidos servicios adicionales para los arribos y regresos.

Asimismo en el resto de la Costa Atlántica, Pinamar y Cariló combinaron las escapadas de playa y naturaleza con propuestas culturales y deportivas, y en Tandil, el sector de cabañas informó un buen nivel de reservas, aunque quedaron unidades disponibles. Además, en Chascomús se llegó al viernes con un 70% de reservas hoteleras y expectativas de mejorar ese porcentaje con las contrataciones de último momento. El gasto turístico de referencia se ubicó en $ 117.000, con una estadía habitual de tres días y dos noches.

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En lo que va de 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Excluyendo también el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $ 111.537. El impacto económico acumulado superó los $ 3,7 billones.