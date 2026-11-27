El boleto de colectivo vuelve a aumentar en Provincia en diciembre: Cuánto costará viajar
Abarca a los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial. Así lo oficializó el Ministerio de Transporte. El incremento comenzará a regir el 1° de diciembre y alcanzará también a las líneas que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada.
El Gobierno bonaerense publicó los nuevos cuadros tarifarios para los colectivos de jurisdicción provincial, que entrarán en vigencia a partir de las 00 horas del próximo martes 1° de diciembre.
La actualización contempla los servicios urbanos y suburbanos del Gran Buenos Aires y los recorridos urbanos de la región denominada Gran La Plata.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Transporte y se enmarca en el mecanismo de actualización previsto por la Resolución N° 81/25 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región Gran Buenos Aires correspondiente a octubre de 2026.
Con el nuevo esquema, el boleto mínimo de los servicios urbanos provinciales del Gran Buenos Aires pasará de $1.276,06 a $1.348,71 para quienes utilizan una tarjeta SUBE registrada. En tanto, quienes viajen con una tarjeta sin nominar deberán abonar $2.697,42 por el mismo tramo.
En los recorridos de mayor distancia, superiores a los 27 kilómetros, la tarifa plena alcanzará los $2.378,46, mientras que el valor para usuarios con SUBE sin nominar llegará a $4.756,92.
Cuánto costará el colectivo en el Gran Buenos Aires
Los nuevos valores para los servicios urbanos provinciales serán los siguientes:
De 0 a 3 kilómetros: $1.348,71.
De 3 a 6 kilómetros: $1.517,29.
De 6 a 12 kilómetros: $1.685,88.
De 12 a 27 kilómetros: $2.023,06.
Más de 27 kilómetros: $2.378,46.
Para los pasajeros que cuentan con el atributo social, el boleto mínimo pasará a costar $790,12, mientras que el tramo más extenso tendrá un valor de $1.393,39.
Cuánto costará en La Plata, Berisso y Ensenada
La actualización alcanzará a los servicios urbanos provinciales que operan en La Plata, Berisso y Ensenada, donde las tarifas mantienen valores superiores a los del Gran Buenos Aires.
En la región capital, el boleto mínimo pasará de $1.389,73 a $1.468,85. Para quienes utilicen una SUBE sin nominar, el mismo recorrido costará $2.937,70.
En tanto, el tramo de entre 12 y 27 kilómetros tendrá una tarifa de $2.167,92, mientras que los viajes superiores a los 27 kilómetros se elevarán a $2.522,14.
Los valores para los servicios urbanos de Gran La Plata quedarán establecidos de la siguiente manera:
De 0 a 3 kilómetros: $1.468,85.
De 3 a 6 kilómetros: $1.619,33.
De 6 a 12 kilómetros: $1.807,70.
De 12 a 27 kilómetros: $2.167,92.
Más de 27 kilómetros: $2.522,14.
Con el atributo social, el boleto mínimo será de $860,51 y el correspondiente al tramo más largo alcanzará los $1.477,56.
Tarifas para los servicios suburbanos
El nuevo cuadro también contempla los servicios suburbanos provinciales del Gran Buenos Aires. En este caso, la tarifa terminal se actualizará a $511,56, mientras que el valor base por pasajero y kilómetro será de $78,14. Por su parte, el boleto mínimo de estos servicios quedará fijado en $2.023,06.
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