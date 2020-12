Franco Gentilli, secretario de Turismo de Monte Hermoso aclaró que este retroceso de fase no afecta al turismo ya que "sigue todo de la misma manera, solamente cambia lo que tiene que ver con ferias itinerantes que no tenemos ni teníamos pensado hacer asique seguimos igual".

"Lo más importante es que el cambio de fase llama a la responsabilidad, es un llamado de atención como diciendo 'vamos a preocuparnos en hacer la cosas bien porque tenemos que llegar de buena manera a la temporada de verano masiva'", subrayó.

Cabe destacar que entre el 20 de marzo y el 1 de diciembre Monte Hermoso contó 20 casos de Coronavirus, habiendo uno sólo activo cuando se dio inicio a la temporada. Hoy en día cuenta con 49 confirmados, 25 activos, 21 recuperados y 3 fallecidos.

Como tantos otros destinos turísticos, Monte Hermoso utilizó el 8 de diciembre como reflejo de lo que será la temporada estival. Su particularidad fue que se ubicó entre los cinco destinos donde más turistas solicitaron el certificado verano.

Gentilli consideró que el fin de semana largo "terminó con la incertidumbre que tenían sobre todo los comerciantes y los prestadores de servicios turísticos que no sabían cómo iba a reaccionar la demanda, si iba a venir gente si no iba a venir gente, si la temporada iba a ser con movimiento o no".

Ese sábado, domingo, lunes y martes les sirvió para sacar la conclusión de que "la gente iba a salir de vacaciones que tiene ganas de salir, despejarse, irse a algún lugar de la costa".

Sin embargo, hubo algunos inconvenientes que fueron de la mano de la afluencia de turistas luego de meses de haber cerrado estrictamente los ingresos a la ciudad. "Recibimos muchísima cantidad de gente y por momentos había comerciantes y prestadores que abrían ese fin de semana y de alguna manera se vieron desbordados por la cantidad y el incumplimiento de protocolos", lamentó.

Si bien las reuniones con los prestadores comenzaron hace varios meses, Gentilli admitió que esta situación "es nueva para todos": "Por momentos en algunos se vio un cierto incumplimiento, no solo de comerciantes sino de la gente, el turista, fue un llamado de atención, un fin de semana piloto para saber de cara a la temporada a dónde estábamos parados".

Algunos de los incumplimientos que mencionó el funcionario están vinculados con medidas de distanciamiento y el aforo de personas en algún bar o parador, aunque en la playa se respetó el uso de barbijo y los metros entre los grupos.

El principal desafío es controlar a los jóvenes porque "se sienten de otra manera, tienen menos miedo a lo que tiene que ver con la enfermedad y les cuesta un poco más respetar las normas pero en líneas generales fue positivo".

El referente del área de Turismo definió a aquel fin de semana como "un antes y un después" y agradeció que "terminó ese fin de semana y no hubo ningún tipo de consecuencia importante" ya que la temporada "depende de todos, municipio, privados, vecinos, turistas, entonces creo que entre todos tenemos que aportar el granito de arena".

Con reservas de alojamiento menores a las de otras temporadas y visitas de no residentes, los principales puntos emisores de turistas fueron de Bahía Blanca, en especial de ciudadanos con segunda residencia, Dorrego, Tres Arroyos, Punta Alta, Coronel Pringles y Suárez.

Desde el Municipio buscan incentivar el uso de espacios al aire libre y hacen hincapié en los atractivos naturales de Monte Hermoso: Playas de 32 km de extensión al este y al oeste, bajadas accesibles, el Faro, los médanos, la Laguna Sauce Grande y las Huellas Paleontológicas, entre otros.