El campeón del Torneo Clausura es bonaerense: Racing jugará la final con el ganador de Gimnasia - Estudiantes
La Academia derrotó este domingo 1 a 0 a Boca Juniors y clasificó a la final del campeonato doméstico. Este lunes se disputa el clásico platense para definir al contrincante del equipo de Avellaneda.
Racing dio el golpe en La Bombonera y eliminó al Xeneize con un gol de Adrián “Maravilla" Martínez a los 75 minutos y se clasificó a la final del Torneo Clausura, en la que espera por el ganador del duelo entre Gimnasia y Estudiantes, que jugarán este lunes a las 17.00 la otra semifinal.
De esta manera, el campeón del Torneo Clausura será de la Provincia de Buenos Aires.
La final se disputará el próximo sábado, desde las 21.00, en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero. La corona quedará en Avellaneda o en La Plata.
