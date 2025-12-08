Racing dio el golpe en La Bombonera y eliminó al Xeneize con un gol de Adrián “Maravilla" Martínez a los 75 minutos y se clasificó a la final del Torneo Clausura, en la que espera por el ganador del duelo entre Gimnasia y Estudiantes, que jugarán este lunes a las 17.00 la otra semifinal.

De esta manera, el campeón del Torneo Clausura será de la Provincia de Buenos Aires.

La final se disputará el próximo sábado, desde las 21.00, en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero. La corona quedará en Avellaneda o en La Plata.

