El Intendente de Castelli, Francisco Echarren, llamó al interior provincial a movilizar contra Javier Milei. “El campo también se cansó. No queda nada”, lanzó el Jefe Municipal en la convocatoria.

“Este sábado, camiones y tractores al costado de las rutas. Somos productores, no esclavos del saqueo. La bandera en alto, el campo unido”, indica el flyer compartido por el alcalde.

Aún resta confirmar si la Mesa de Enlace se plegará como organización, pero vale destacar que la quita (tres días después de haberla anunciado) de las retenciones cero hizo estallar a los trabajadores, que no pudieron acceder al beneficio ya que las grandes cerealeras agotaron el cupo en 72 horas.

Al respecto, desde Carbap señalaron que la medida del Gobierno “solo consolidó ganancias extraordinarias para un reducido grupo de intermediarios, sin aportar soluciones de fondo ni estímulos genuinos a la producción”.

Por su parte, Federación Agraria decidirá este viernes si se suma a la convocatoria.

