El Consejo Federal de Inversiones (CFI) abrió la inscripción a la séptima edición del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, una iniciativa orientada a la capacitación de jóvenes líderes de las provincias argentinas en disciplinas vinculadas al desarrollo productivo y federal.

La propuesta, impulsada desde la Escuela Federal de Desarrollo, está dirigida a funcionarios, técnicos, investigadores y jóvenes con vocación de liderazgo, y cuenta con una activa participación de la provincia de Buenos Aires. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de febrero.

En ese marco, la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda, destacó que el programa responde a la necesidad de formar nuevos liderazgos con una mirada estratégica sobre el desarrollo productivo federal. Según señaló, se trata de una iniciativa alineada con el modelo industrial que impulsan el gobernador Axel Kicillof y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Cómo es la formación

El programa incluye clases magistrales sobre infraestructura, logística, estructura productiva argentina y políticas de desarrollo, además de paneles provinciales enfocados en las realidades locales.

La propuesta se complementa con jornadas de integración, que contemplan visitas a empresas públicas y privadas, y con talleres de diseño de proyectos, orientados a la elaboración de políticas públicas innovadoras con impacto territorial.

Requisitos e inscripción

Para participar del programa “Gestión para el Desarrollo”, las y los interesados deberán completar un formulario de inscripción online. Los requisitos son:

Tener entre 21 y 35 años

Contar con formación terciaria o universitaria en curso o finalizada, y/o participación en organizaciones políticas o sociales

Residir en la provincia de Buenos Aires

El formulario y la información completa se encuentran disponibles en el sitio oficial del CFI.

Un programa con alcance federal

“Gestión para el Desarrollo” se lanzó por primera vez en 2021 y ya cuenta con seis ediciones realizadas, más de 1.500 egresados y egresadas y más de 200 proyectos presentados en el marco del proceso formativo.

Los participantes provienen de 23 provincias, lo que le otorga a la iniciativa una perspectiva federal, orientada a la construcción de políticas públicas que articulen las particularidades territoriales con los desafíos globales.