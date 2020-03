El ciclista argentino dio positivo a los test de Coronavirus y deberá seguir en cuarentena en Emiratos Árabes Unidos. "Gracias a dios no tuve sintomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista", señaló el deportidta oriundo de San Miguel. "Es un nuevo reto que me pone la vida. Espero volver pronto para abrazar a mi familia".