Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

“La teoría del cisne negro o teoría de los sucesos del cisne negro es una metáfora que se usa en economía para describir un suceso que ocurre por sorpresa, sin que ningún analista lo haya previsto por ser improbable, y que para bien o para mal tiene un gran impacto y repercusión en la economía y la sociedad en general”

Ganó el cisne negro, Javier Milei. Lo improbable de su triunfo se sostenía por ideas que se presentaban como novedosas pero que ya fueron aplicadas en la década menemista de los 90 y desencadenaron en el colapso del 2001: Privatización de empresas públicas, flexibilización laboral y previsional, modelo agroexportador y dolarización.

Además, una provocación a la memoria histórica discutiendo el número de desaparecidos por la dictadura más sangrienta de América Latina, la posibilidad de indultar a los genocidas, y los derechos humanos como sinónimo de “curro”.

Domingo Cavallo

También la reivindicación de economistas como Federico Sturzenegger y Domingo Cavallo, protagonistas de los desmanes del 2001 con el megacanje y el corralito y la revalorización de las políticas neoliberales que parecían enterradas luego del paso de Carlos Saúl Menem.

Las urnas hablaron

Dicen que las urnas no se equivocan pero eso no cierto. Si fuera verdadero no se podría criticar a ninguna gestión de gobierno que haya resultado victoriosa por el voto popular.

Un 55% de la sociedad argentina acumuló fracasos políticos y se inclinó, sin pensarlo demasiado, ante este proyecto que se autodenomina libertario. La campaña de LLA hizo foco en dos problemas, la inflación e inseguridad. Suficiente para convencer.

Mientras los militantes de “La Libertad Avanza”, post victoria, cantaban “que se vayan todos”, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y los halcones del PRO se abrazaban con Javier Milei.

“Lo hicimos, presi”



El abrazo de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras el triunfo en el #Balotaje2023. pic.twitter.com/W6ZPT22849 — Corta 🏆 (@somoscorta) November 20, 2023

El votante no pudo contener su enojo y optó por lo que supone ser un cambio radical en lo político, económico, social y cultural. Como explicábamos al principio, la mayoría de las ideas que sostiene LLA ya se aplicaron en nuestro país y sus resultados culminaron en el “que se vayan todos” del 2001. Ahora, en parte, volvieron.

Es necesario advertir que hay un componente violento e intolerante en los libertarios que no podemos precisar cómo va a impactar. La democracia es la gestión de diversidades y diferencias. No sabemos ciertamente cómo interpretan los gobernantes electos la vida democrática y qué límites están dispuestos a correr.

De aquí en adelante hay muchos interrogantes:

Javier Milei en ningún momento de la campaña describió las particularidades productivas de las distintas regiones de la Argentina . ¿No las conoce? ¿No le importan? ¿O simplemente no las detalló?



. ¿No las conoce? ¿No le importan? ¿O simplemente no las detalló? Una fuerte devaluación parece inminente. Según el presidente electo lo pagaría la clase política. ¿Cómo es posible que no recaiga sobre la sociedad argentina una devaluación del 100%?



parece inminente. Según el presidente electo lo pagaría la clase política. ¿Cómo es posible que no recaiga sobre la sociedad argentina una devaluación del 100%? El libertario aseguró que tenía cinco planes de dolarización pero no los explicó.



pero no los explicó. Sobre el delito solo atinó a decir que “el que las hace, las paga” . ¿Cómo se traduce eso en políticas de Estado?



. ¿Cómo se traduce eso en políticas de Estado? Anticipó que va a privatizar YPF , entre otras empresas públicas. ¿Cuánto saldrá el litro de nafta para el ciudadano, el transporte público y la matriz productiva?



, entre otras empresas públicas. ¿Cuánto saldrá el litro de nafta para el ciudadano, el transporte público y la matriz productiva? Quita de subsidios al transporte y energía . ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué consecuencias económicas?



. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué consecuencias económicas? La protesta social . Toda gestión de gobierno que ajuste se encuentra con resistencia. ¿Cuáles serán los márgenes democráticos para la expresión opositora de un 45% de la sociedad que se opuso a este plan de gobierno?



. Toda gestión de gobierno que ajuste se encuentra con resistencia. ¿Cuáles serán los márgenes democráticos para la expresión opositora de un 45% de la sociedad que se opuso a este plan de gobierno? Educación y salud pública . ¿Arancelamiento? ¿vouchers? ¿Todo argentino va a tener acceso a esos servicios esenciales?



. ¿Arancelamiento? ¿vouchers? ¿Todo argentino va a tener acceso a esos servicios esenciales? ¿Van a derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo ?



? Qué pasa con el ahorro de la sociedad que está en los bancos . ¿Corren riesgo?



de la sociedad que está en los . ¿Corren riesgo? En campaña adelantó un ajuste de 15 puntos del PBI . El gasto político sólo alcanza el 0,8. ¿Cuáles son los 14 puntos restantes que van a recortar?



. El gasto político sólo alcanza el 0,8. ¿Cuáles son los 14 puntos restantes que van a recortar? Qué va a pasar con la obra pública si el Estado se retira.



si el Estado se retira. El nuevo presidente solo habla con medios y periodistas afines. ¿La libertad de expresión está garantizada?

Faltan 20 días para la asunción de la nueva gestión pero el cambio ya está en marcha.