En un año marcado por la pandemia, el comercio electrónico se convirtió en el protagonista durante el 2020: permitía a los usuarios adquirir productos de forma online y segura, quedándose en sus hogares. De esta forma se registraron más de 1.284.960 nuevos compradores, sumando un total de 20.058.206 compradores online.

Según cifras de la CACE en 2020 se vendieron 251 millones de productos, un 72% más que en el año anterior, a través de 164 millones de órdenes de compra (un 84% más que en 2019). El ticket promedio de compra fue de $5.519.

Los 5 rubros que más facturaron en eCommerce son:

TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía: $ 153.122 millones (+231% vs 2019)

Alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $ 149.727 millones (+260% vs 2019)

Artículos para el hogar (muebles y decoración):$ 119.078 millones (+206% vs 2019)

Electrodomésticos (línea blanca y marrón): $ 67.441 millones (+154% vs 2019)

Pasajes y Turismo: $44.997 (-48% vs 2019)

Algunos de los rubros que crecieron fueron: Deportes (+144% vs 2019), y Materiales y herramientas de construcción (+252% vs 2018), Indumentaria (no deportiva) (+161% vs 2019), Cosmética y perfumería (+121% vs 2019) y Accesorios para autos, motos y otros vehículos (+109% vs 2019)

Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE, señaló: “El 2020 representó un desafío sin precedentes para nuestra industria. La pandemia aceleró un proceso de crecimiento que el comercio electrónico argentino ya venía transitando".

"Observamos que las apps de delivery comienzan a tener mayor protagonismo, como ha sucedido con el uso de marketplaces, respondiendo a un consumidor cada vez más exigente con los tiempos de entrega.”, sostuvo

Entre los medios de pago más elegidos la tarjeta de crédito sigue siendo el principal medio de pago elegido por los usuarios (77%), seguidos por los pagos en efectivo (11%) y tarjeta de débito (7%). Completan el ranking las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).

Respecto al envío a domicilio desplaza al retiro en punto de venta estando en primer lugar con un 56% (2019: 39%), mientras que el retiro en sucursal sufre una gran baja 35% (2019: 50%). El retiro en sucursal del operador logístico sufrio una baja de 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior (9% en 2019).

“El comercio electrónico en Argentina continúa creciendo volviéndose uno de los motores más relevantes de la economía del país. Desde hace más de 20 años en CACE tenemos como misión promover el uso y desarrollo de tecnologías aplicadas a la economía digital" sintetiza Alberto Calvo, Presidente de CACE. .

"El 99% evalúa positivamente su experiencia de compra online. Es un enorme voto de confianza hacia la industria y una gran responsabilidad”, confirmó.