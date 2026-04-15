El Consejo de la Magistratura aprobó hoy 17 ternas con 51 postulantes y avanzó en expedientes disciplinarios durante un plenario encabezado por su presidente, Horacio Rosatti. Entre ellos se aprobó por unanimidad el envío a jury de enjuiciamiento del juez federal de Mar del Plata Alfredo López, cuya renuncia se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

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La sesión, que comenzó a las 9:30, trató diversos dictámenes y concursos para cubrir cargos en tribunales orales y cámaras federales.

El titular del juzgado marplatense presentó su renuncia indeclinable el 10 de abril último, aunque aún no fue aceptada por el presidente Javier Milei.

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Las investigaciones sobre el magistrado de la ciudad balnearia comenzaron a partir de la denuncia de tres organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones acusaron al juez de cometer actos de discriminación y de antisemitismo por redes sociales.

COMIENZA EL JURY PARA DESTITUIR AL JUEZ LÓPEZ POR ANTISEMITA



Por primera vez en la historia se enjuiciará a un Juez por antisemita en la República Argentina. Esto se da luego de que en el mes de marzo del 2025 el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la Delegación de… pic.twitter.com/QPnuKuESGv — Foro Argentino Contra el Antisemitismo (@FACA_arg) April 15, 2026

“Por primera vez en la historia se enjuiciará a un Juez por antisemita en la República Argentina”, señaló en un comunicado la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), entes encargados de presentar denuncias por las expresiones del Juez.

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López utilizó términos como 'raza de viboras' y ‘ratas’ para aludir “públicamente a pueblo judío”. "Al mismo tiempo, de forma recurrente acusó a ciudadanos argentinos de religión judía de no ser argentinos. Todas estas conductas expresadas de forma reiterada representan actitudes antisemitas, como lo afirma la definición de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), adoptada por la Justicia Argentina”, se indicó.

“La semana pasada el juez López presentó su renuncia, anticipándose a la decisión de hoy del Consejo de la Magistratura de iniciar el proceso para su expulsión. Como el Poder Ejecutivo Nacional no la ha aceptado, sigue firme el proceso para destituirlo. López intenta retirarse con un trámite administrativo y quedarse con su jubilación de privilegio. Esto no sucederá si se logra su destitución”, añadieron.

Por último, DAIA y FACA reconocieron “la labor de los consejeros del Consejo de la Magistratura, quienes alzaron su voz en la lucha contra el antisemitismo, en un contexto de aumento de antisemitismo a nivel global, la Argentina tiene la oportunidad de enviar una señal clara al mundo: el antisemitismo tiene consecuencias".