El Consulado General argentino en Miami difundió por correo electrónico información sobre el espectáculo de la humorista Fátima Florez e incluyó enlaces para la compra de entradas. El envío se conoció en medio de la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

El mail fue enviado desde una cuenta vinculada al área cultural de la sede diplomática y tenía como asunto “FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)”. En el mensaje se promociona el show que la artista presentará el sábado 14 de marzo en los ARPI Studios, en Florida.

La existencia del correo fue publicada en la red social X por la periodista Victoria de Masi, quien compartió una captura del mensaje difundido por el consulado.

Por lo que veo los “amigos de ARPI Group” (del consulado) es una productora que alquila luces, audio y video para eventos. pic.twitter.com/xGyvV9jabu — Victoria De Masi (@videmasi) March 10, 2026

En el texto del mail se menciona que el espectáculo es presentado por la productora ARPI Group y se invita a los destinatarios a asistir a la función. El mensaje comienza con la frase: “Nuestros amigos de ARPI Group presentan”.

Además, el correo incluye un enlace que dirige a una plataforma de venta de entradas donde se detallan los precios para asistir al espectáculo.

Según el sitio de venta, las localidades tienen valores que van desde unos 40 dólares para las ubicaciones más económicas hasta 110 dólares para los sectores VIP. También se ofrece un paquete denominado “VIP Meet and Greet”, con un valor de 198 dólares, que incluye la posibilidad de conocer a la artista y tomarse una fotografía con ella.

Fátima Florez nació el 3 de febrero de 1978 en la localidad de Olivos, partido de Vicente López. Allí vivió durante su infancia y adolescencia antes de iniciar su carrera artística. Durante su etapa escolar practicó hockey y luego comenzó su camino en el mundo del espectáculo.