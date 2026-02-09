El homicidio de Lucas Nahuel Larroque, ocurrido a la salida de un boliche en la localidad de Batán, sigue generando conmoción en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires. Mientras avanza la investigación judicial, por primera vez se conoció en detalle cómo ocurrieron los hechos a partir del testimonio de Rocío, su pareja, quien presenció el ataque y reconstruyó la secuencia que terminó con la muerte del joven de 30 años.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa radial “La mañana con María” (LU6) y difundidas por medios locales.

“Se metió para calmar y lo golpearon de sorpresa”

Según relató Rocío, todo comenzó en medio de una situación confusa a la salida del boliche, cuando su hija intervino para defender a una amiga que estaba siendo agredida. En ese contexto, la violencia escaló rápidamente.

“Hubo una pelea en la que estuvo involucrada mi hija porque defendió a su amiga. Cuando se mete, recibe una trompada en la nariz del hombre. Por eso me metí yo”, contó.

Fue entonces cuando Lucas intentó intervenir para calmar la situación y evitar que el conflicto pasara a mayores. Sin embargo, lejos de descomprimirse, la escena terminó de la peor manera.

“Yo lo miro a Lucas y le digo que me querían pegar, por eso se mete para sacarme. En ese momento viene un muchacho y le pega”, recordó Rocío.

El ataque cuando ya estaba en el suelo

Tras el primer golpe, Lucas cayó al suelo inconsciente. Según el testimonio de su pareja, cuando ya se encontraba indefenso fue atacado nuevamente, en una secuencia que resultó fatal.

“El que lo tumbó a Lucas no es el mismo que le pegó las dos patadas”, aclaró.

“El que le pegó la patada cuando estaba en el suelo lo alcancé, lo agarré, pero se me zafó de los brazos. Salió corriendo y le dio una segunda patada”, relató, visiblemente quebrada.

Rocío también señaló que había numerosas personas alrededor, pero que nadie intervino para frenar la agresión. “Había un montón de gente y nadie hizo nada, mientras Lucas no paraba de sangrar”, lamentó.

“Lucas no buscaba problemas”

Con profundo dolor, la mujer describió a Lucas como un hombre trabajador, dedicado a su familia y alejado de cualquier conflicto. “Vivía trabajando, también para su hijo Esteban, que ahora se quedó sin papá”, expresó.

En ese sentido, remarcó que Lucas no participó de la pelea, sino que solo intentó ayudar y retirarse del lugar. “Lucas no estaba haciendo nada. Quiso separar y llevarnos para irnos a casa”, sostuvo.

Reclamo de justicia y cuestionamientos

Además del relato del ataque, Rocío cuestionó el accionar policial y aseguró que algunos de los involucrados ya tenían antecedentes. “Estos pibes entraban y salían como querían de la comisaría”, denunció.

El pedido de la familia es claro y contundente:

“Lo único que quiero es que esto no quede impune. Lucas no estaba haciendo nada”, concluyó.

La causa judicial

Tal como informó LANOTICIA1, Lucas Larroque murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo tras una brutal golpiza. Por el hecho, un joven de 18 años permanece detenido e imputado por homicidio, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de la secuencia completa del ataque y analiza testimonios y registros fílmicos incorporados a la causa.

El crimen volvió a encender la alarma por la violencia en zonas de boliches y por la reiteración de ataques grupales con extrema brutalidad en el partido de General Pueyrredon.