Tras el pedido del presidente Javier Milei para que los municipios reduzcan sus tasas, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó una iniciativa al Gobierno nacional bajo la consigna: “IVA CERO, TASA CERO”.

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El jefe comunal propuso que el Gobierno nacional deje de cobrarles el IVA “por las obras de pavimentación, el alumbrado público y la recolección de residuos”, y el municipio, a cambio, eliminará la Tasa de Seguridad e Higiene para todos los comercios, PyMEs e industrias “un sector que está atravesando un estado crítico aunque usted no lo quiera reconocer”, dijo,

Les dejo la carta que le acabo de enviar al ministro @LuisCaputoAR . Para que no queden dudas. https://t.co/lTEnwqgfQS — Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 14, 2026

Además, Passaglia formalizó el planteo mediante una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que su municipio está dispuesto a resignar ingresos para reducir la carga tributaria.

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El nicoleño contestó a una declaraciones del presidente Milei cuando dijo: “Argentina es un país federal, me puedo hacer cargo de las cuestiones impositivas a nivel nacional, si les molesta las tasas municipales tienen que hablar con los municipios”.

La iniciativa, que responde al reclamo del libertario, recibió el apoyo del expresidente Mauricio Macri, que luego borró su mensaje.

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La propuesta reavivó el debate sobre la presión tributaria en los distintos niveles del Estado y ahora la atención está puesta en la respuesta que pueda dar el presidente Javier Milei a un planteo que busca trasladar la discusión desde las tasas municipales hacia la carga impositiva nacional.

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