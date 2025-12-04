“Escandalosa sesión a la madrugada, de espalda a los bonaerenses para repartirse los cargos políticos que se están creando. El kirchnerismo en un claro abuso de poder, un profundo desconocimiento de las normas y apañado por sus amigos de la política que dicen ser oposición pero en realidad sólo les interesa la propia, impidió que asumiera mi banca”, sostuvo Santiago Passaglia luego de que no lo dejaran asumir su banca en la Legislatura.

Ads

Y añadió: Mientras el Gobernador Kicillof se hace de dólares para pagar, en gran medida, los gastos de la política que él mismo genera, ellos quieren que nadie se interponga en el camino a la felicidad de unos pocos vivos que se imaginan varios años sentados en un cómodo sillón del directorio del Bapro. Convocaron la sesión para la medianoche. Quieren tapar lo que no pueden justificar y quedan expuestos. No quieren que nadie les diga en la cara la barbaridad que están haciendo, por eso no quisieron que asuma".

“Son impresentables. La gente está harta de estos manejos. Y lo que no se dan cuenta los políticos que gobiernan y sus obsecuentes de turno es que la sociedad ya votó otra cosa. La provincia de Buenos Aires mantiene lamentablemente las mismas viejas y horribles mañas de siempre. Los oficialistas K y la “oposición”. Todos parte de la nefasta grieta que nos viene dominando y que nunca debemos olvidar que está compuesta por los extremos pero también por la ancha avenida del fracaso. Todos cómplices. Por más que nos quieran callar, no van a poder. Vamos a seguir defendiendo a los bonaerenses. Siempre”, concluyó.

Ads

Puede interesarte

Ads