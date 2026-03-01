El hallazgo de un documento que podría denominarse un “diario íntimo” escrito por un integrante de la banda del millón se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación judicial que intenta reconstruir cómo operaba la organización acusada de planificar robos desde cárceles de La Plata hacia la zona norte del Conurbano bonaerense. La carta, encontrada durante allanamientos, expone miedos, consumos de drogas y una obsesiva expectativa de enriquecimiento.

Ads

La información fue publicada por el portal local 0221 y surge de la causa que investiga una serie de entraderas y al menos dos crímenes.

Un escrito personal que quedó como prueba judicial

El documento pertenece a Elián David Castillo San Martín, de 22 años, detenido junto a su padre Hugo David Castillo y su hermano Hugo Isaías Castillo San Martín. Los tres están acusados de integrar la organización señalada por más de una decena de asaltos.

Ads

Según la investigación judicial, la banda coordinaba golpes desde unidades penitenciarias de La Plata, mientras otros integrantes ejecutaban entraderas y robos en viviendas y comercios de la zona norte.

Elián cumplía el rol de “marcador”: observaba casas, analizaba rutinas y se hacía pasar por repartidor para obtener información de las víctimas días antes de los ataques.

Ads

Drogas, persecuciones y sueños violentos

FOTO: 0221.

La carta estaba firmada como “La Banda de los Millones, 32/79”, números que —según la causa— remiten a códigos de la quiniela asociados a “dinero” y “ladrón”. Esa simbología también aparecía en perfiles de redes sociales vinculados al grupo.

El tono del escrito es confesional y por momentos paranoico.

“Anoche me acosté medio perseguido, pero no pasó nada por suerte, pero tranqui que recién empiezan”.

En otro pasaje hace referencia directa a su consumo problemático:

Ads

“Hoy es una semana que no me drogo, pero tuve muchas pesadillas haciéndolo… además de sueños de muerte y tiroteos”.

Los investigadores consideran que el manuscrito refleja el estado emocional del acusado en plena actividad delictiva.

La obsesión por el dinero

Uno de los fragmentos más llamativos del “diario íntimo” es el que deja ver su expectativa económica:

“Yo sé que voy a estar muy ganado en algún momento y ese momento se acerca. Espero esté preparado mentalmente y no hacer cagadas con la plata”.

La carta termina con el dibujo de una persona con dos armas apuntando al cielo junto a los números “32” y “79”. Esa misma firma fue detectada en teléfonos secuestrados y en fotografías donde los acusados exhibían dólares y joyas.

La declaración ante la Justicia

Tras su detención, el joven primero negó haber escrito el documento y aseguró que pertenecía a su hermano. También intentó desvincularse de la organización al afirmar:

“Es una banda que tiene millones, mucha plata, ellos roban, todo el mundo sabe que roban en el barrio”.

Sin embargo, en una ampliación posterior reconoció la autoría y explicó que el texto fue redactado en un momento crítico vinculado a sus adicciones.

“Yo tengo cuatro internaciones por adicciones. La carta la escribí en un momento que estaba muy mal”.

El documento quedó incorporado al expediente como parte de la prueba que analiza la Justicia para determinar responsabilidades dentro de la organización conocida como la banda del millón, acusada de operar desde cárceles de La Plata.