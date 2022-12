Con atajadas claves en cada encuentro, el declaró el primer marplatense en llegar a un Mundia, es la gran figura de la Selección, y en su ciudad natal, cada encuentro deportivo se disfruta a lo grande, en el Arena Beach.

"Guillermo el intendente me mandó algunos reels, hizo algo muy lindo Mar del Plata con tres pantallas gigantes y hay muchísimas personas disfrutando el mundial", declaró a la prensa tras el triunfo 3-1 ante Croacia.

En cuanto a la emoción del triunfo contó que no lo podían creer: "No caíamos, habíamos ganado 3-0 y en un momento estábamos y dije 'chicos' el cartel decía que estamos en la final'. No caíamos, pasamos de sufrir muchos los octavos y cuartos de final que los partidos eran tan tensos que ganar 3-0 fue como un shock".

Y por supuesto, también habló del 10 que hoy marcó un tanto de penal: "Leo está disfrutando, dejemoslo disfrutar. Vi un Messi en flamas en la Copa América, pero lo veo jugando el Mundial y lo que está jugando este muchacho es nada que ver, está en otro nivel superior".

Y para finalizar, bien fiel a su estilo, el marplatense advirtió: "Si querés salir campeón del mundo hay que ganarle a los mejores, que venga Francia o Marruecos".