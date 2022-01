El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López, cargó munición gruesa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien este martes publicó un texto en donde compara el peso para la economía de la Argentina de la pandemia de Covid-19 contra la "pandemia del gobierno de Cambiemos". Además, en tono irónico, en la misiva pide que si "alguien vio los dólares que llegaron del FMI, que llame al 911".

"Me parece que la vicepresidenta tiene un nivel de cinismo y de falta de vergüenza total. Es una caradura. En esa carta que escribió dice que los que vieron algún dólar del Fondo llamen al 911. Ella sí que vio bolsos con dólares que se pesaban, que se coimeaban a empresarios para ni siquiera hacer las obras. Y no llamó a un fiscal ni al 911 ni. Nadie sabe si se los guardó. Entonces que tenga un poco de pudor", disparó López.

El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI​ y miembro del interbloque de Juntos por el Cambio sostuvo que "el crédito que se tomó con el FMI que puede ser una buena o una mala política. Pero lo que se hizo con eso fue pagar el tremendo déficit que dejó su gestión . Entonces tendría que tener un poco más de vergüenza y un poco más de pudor. Yun poco más de recato de andar tirando tierra para todos lados".

¿El fin de la pandemia?https://t.co/RmwPWBOUut — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 18, 2022

El abogado y legislador también se refirió a la suspensión de la reunión que estaba prevista entre el oficialismo y miembros de Juntos por el Cambio. "Esto de invitar solamente a Cambiemos es un problema. Porque después, ¿quién comunica lo que en verdad pasó en esa reunión? El Gobierno nos quiere hacer responsables solamente a nosotros de este tema, que es algo que tenemos que resolver todos los argentinos", analizó.

Por último, López lamentó que Cristina y Alberto estén "divididos" y tengan "miradas distintas" con respecto al tema del acuerdo con el FMI. "Parecería que hay dos miradas distintas, esto es de locos. No es lógico que no se pongan de acuerdo porque son una fórmula, porque fueron ellos los que nos propusieron a los argentinos hace casi tres años gobernarnos. Y lo cierto es que no se pueden poner de acuerdo entre ellos", concluyó.