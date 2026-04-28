El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Luis Vivona, obtuvo su título de sommelier en el Centro de Enólogos de la Ciudad de Buenos Aires, una institución histórica del sector. La formación refuerza su perfil como referente de la vitivinicultura en la Provincia.

Ads

Vivona fue el impulsor de la Ley de Vinos bonaerense, sancionada en 2023, que creó un régimen de promoción para la actividad, un registro de viñedos y bodegas, un centro técnico y la marca “Vino Buenos Aires” para identificar la producción local.

🎓🍷 • Tuve el honor de recibir mi título de sommelier, otorgado por el Centro de Enólogos de Buenos Aires, una institución histórica fundada en 1945, que hace décadas trabaja por la formación, la excelencia y el crecimiento de nuestra vitivinicultura.



Quiero destacar que el… pic.twitter.com/BQh30JACiT — Luis Omar Vivona (@luisvivona) April 27, 2026

“Es un paso que reafirma una convicción: impulsar políticas públicas con conocimiento de la actividad”, señaló el legislador, que destacó la importancia de seguir formándose para acompañar el crecimiento del sector.

Ads

🎓🍷 • Recibí el título de sommelier del Centro de Enólogos de Buenos Aires, una institución histórica que lleva más de 80 años formando a quienes trabajan en el mundo del vino.



Pensar en vitivinicultura es pensar en producción, en salida laboral, en exportación, en… pic.twitter.com/48BDYe63Yq — Luis Omar Vivona (@luisvivona) April 27, 2026

Además, el diputado trabaja en una nueva iniciativa para ampliar los beneficios a productores, con medidas impositivas y mayor presencia del vino bonaerense en grandes comercios.

La vitivinicultura en la Provincia viene en expansión y, según el propio Vivona, la ley apunta a generar empleo, turismo y desarrollo productivo.

Ads