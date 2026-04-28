El diputado Luis Vivona, que impulsó la Ley de Vinos bonaerense, se recibió de sommelier: "Esto reafirma mi convicción"
El oriundo de Malvinas Argentinas sumó formación técnica en el rubro que promueve desde la Legislatura. Es autor de la norma que impulsa la producción vitivinícola en la Provincia.
El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Luis Vivona, obtuvo su título de sommelier en el Centro de Enólogos de la Ciudad de Buenos Aires, una institución histórica del sector. La formación refuerza su perfil como referente de la vitivinicultura en la Provincia.
Vivona fue el impulsor de la Ley de Vinos bonaerense, sancionada en 2023, que creó un régimen de promoción para la actividad, un registro de viñedos y bodegas, un centro técnico y la marca “Vino Buenos Aires” para identificar la producción local.
“Es un paso que reafirma una convicción: impulsar políticas públicas con conocimiento de la actividad”, señaló el legislador, que destacó la importancia de seguir formándose para acompañar el crecimiento del sector.
Además, el diputado trabaja en una nueva iniciativa para ampliar los beneficios a productores, con medidas impositivas y mayor presencia del vino bonaerense en grandes comercios.
La vitivinicultura en la Provincia viene en expansión y, según el propio Vivona, la ley apunta a generar empleo, turismo y desarrollo productivo.
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