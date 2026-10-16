El legislador del bloque Hechos, Manuel Passaglia, anunció que presentó un pedido de jury contra el titular del Tribunal Oral Criminal Nº 2, Alejandro López, quien absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados por los bloqueos denunciados por la empresa Rey Distribución, de San Pedro, en 2021.

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“El juez garantista Alejandro López los absolvió. Reconoció que hubo bloqueo, pero consideró que estaban ejerciendo legítimamente un derecho. Es una locura. Un derecho que atropella los derechos de muchas otras personas no puede justificarse. Una cosa es reclamar. Otra es plantarte en la puerta de una empresa y no dejarla trabajar”, cuestionó el exintendente de San Nicolás a través de su cuenta de X.

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Passaglia sostuvo que dichos bloqueos perjudicaron a la empresa y criticó el argumento del magistrado, quien consideró que los hechos denunciados no constituían delitos porque se enmarcaban en el ejercicio del derecho a huelga. “Yo no pienso dejarlos solos. Por eso pedí el Jury del juez López. Y quiero que se investigue a fondo cómo llegó a justificar esta decisión”, expresó.

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“Con fallos así, el mensaje para los que bloquean es clarísimo: hagan lo que quieran, que no pasa nada. Y el mensaje para la gente de trabajo, como la familia Rey, es que está sola”, añadió.

Asimismo remarcó: “Ser juez no te hace intocable. Si tomás una decisión de esta gravedad, tenés que dar explicaciones. Y si no podés justificarla, no podés seguir administrando justicia como si nada hubiera pasado”.

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ACABO DE PRESENTAR UN PEDIDO DE JURY PARA EL JUEZ ALEJANDRO LÓPEZ En 2021 bloquearon durante días una empresa de San Pedro. Se instalaron en los accesos e impidieron la salida de vehículos. La empresa de la familia Rey quedó limitada para poder trabajar y fueron muy perjudicados. Ahora el juez garantista Alejandro López los absolvió. Reconoció que hubo bloqueo, pero consideró que estaban ejerciendo legítimamente un derecho. Es una locura. Un derecho que atropella los derechos de muchas otras personas no puede justificarse. Una cosa es reclamar. Otra es plantarte en la puerta de una empresa y no dejarla trabajar. Con fallos así, el mensaje para los que bloquean es clarísimo: hagan lo que quieran, que no pasa nada. Y el mensaje para la gente de trabajo, como la familia Rey, es que está sola. Yo no pienso dejarlos solos. Por eso pedí el Jury del juez López. Y quiero que se investigue a fondo cómo llegó a justificar esta decisión. Ser juez no te hace intocable. Si tomás una decisión de esta gravedad, tenés que dar explicaciones. Y si no podés justificarla, no podés seguir administrando justicia como si nada hubiera pasado. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) October 15, 2026