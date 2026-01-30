El diputado provincial Valentín Miranda (UCR – 4ª Sección Electoral), dirigente de Trenque Lauquen, realizó un balance del año legislativo 2025 en la provincia de Buenos Aires, reclamó definiciones al gobernador Axel Kicillof y advirtió sobre la falta de herramientas para planificar la gestión pública de cara a 2026.

En diálogo con Cronos Noticias, el legislador destacó el desdoblamiento electoral como uno de los aspectos positivos del año y sostuvo que permitió poner en discusión temas que estaban relegados. “Hay un foco en que los recursos se usen de manera eficiente”, afirmó, al mencionar la situación de IOMA, las rutas provinciales, la infraestructura, la seguridad y la educación.

Uno de los puntos centrales de su planteo fue la cuestión presupuestaria. Tras dos años sin un esquema vigente, Miranda remarcó la necesidad de recuperar previsibilidad. “Es importante que tanto la Provincia como la Nación vuelvan a tener presupuesto para planificar dónde se invierte”, señaló, y agregó que eso también es clave “para que podamos controlar ese gasto”.

En materia electoral, el diputado reiteró el respaldo de la UCR bonaerense a la boleta única, al considerar que implica “menor gasto, más transparencia y cuidado del ambiente”, y volvió a defender el desdoblamiento al sostener que “ayuda a que la Provincia pueda discutir sus problemas” sin quedar condicionada por la agenda nacional.

Al referirse a su distrito, Trenque Lauquen, Miranda destacó que el municipio mantiene “las cuentas ordenadas” y brinda servicios en áreas clave como salud y educación, aun en un contexto económico adverso. “Mi rol como legislador es recorrer y ponerme a disposición de los distritos”, concluyó.

