Por Gabriela Edith Lorenzo

La Secretaria de Transporte de Nación dispuso la eliminación de un fondo que subsidiaba al transporte público del interior del país, la decisión llegó unos días después de que el Gobierno de Milei anunciara un incremento del 250% de la tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En este contexto, todas las miradas se centraron en los pasajeros en Estación Constitución, el aumento que sufren los trabajadores que viajan a diario desde la capital de la Provincia y las largas filas para cargar la SUBE, sin embargo, en el interior bonaerense, la población también se vio afectada por el tarifazo y en muchas localidades corren el riesgo de directamente, quedar sin servicio de colectivos.

Tal es el caso San Nicolás, San Pedro y Ramallo en donde que el aumento en el cuadro tarifario puede llevar el precio del boleto pleno a un valor superior a los $1000. Desde LaNoticia1.com dialogamos con Lorena Vercelli, directora de la empresa EVHSA SA que brinda el servicio en los tres distritos de la Segunda Sección.

Hace 55 años que la empresa que hoy dirige Vercelli presta el servicio público de transporte en San Nicolás, y unos años menos en San Pedro en tanto que en Ramallo, si bien opera otra sociedad, también es gestionada por la empresa a cargo de Vercelli.

Cabe destacar que en la localidad con la que más antigüedad cuenta EVHSA, es donde más usuarios se verían afectados ya que según los datos arrojados por el Censo 2022, cuenta con 165.375 habitantes. Mientras que en San Pedro la población es de 69.616 y 39.116 en Ramallo.

Durante la entrevista, la directiva expresó su preocupación ante el inicio del ciclo lectivo que incrementa el uso de colectivos en un contexto en el que, para lograr una tarifa de equilibrio y sostener el servicio, debieron reducir la frecuencia de circulación de las unidades.

Parece que todo pasa en Buenos Aires, pero ¿Cómo afecta en el interior de la Provincia el aumento del transporte?

“Me parece súper interesante que se empiece a escuchar a las ciudades del interior, que hace muchos años, diría que desde el 2018, intentamos muchas veces ser escuchados y no era posible, y me refiero a que veíamos las tremendas asimetrías con los usuarios de AMBA, y bueno, ahora creo que con esta decisión todo se ve como más injusto y se puede graficar de mejor manera”.

¿El boleto puede llegar a superar los 1000 pesos en las tres localidades?

“Sí, en realidad en todo el interior las tarifas pueden ascender a los 1000 pesos más allá que después se terminan aceptando tarifas de equilibrio porque en caso contrario los usuarios no podrían acceder al transporte público”.

¿En qué consisten las tarifas de equilibrio?

“La manera de lograr esas tarifas de equilibrio es dando una prestación no tan eficiente como se debería y como merecería, pero en caso contrario se quedarían sin transporte también. En este momento la tarifa en San Nicolás sale 266, las que más o menos tienen de 0 a 12 kilómetros. Esas son las distancias de la media vuelta. No es lo mismo en las tres localidades. Ramallo es una ciudad más chica, no recuerdo cuánto tiene la media vuelta y San Pedro conecta mucho más localidades que tienen más de 30 kilómetros con la ciudad”.

Siendo que hace tanto que brindan el servicio ¿Cómo analiza que puede impactar este aumento en la población?

“Y en realidad no es solo el impacto de la quita de subsidio, sino el impacto enorme de la escalada que ha tenido el precio del dólar y consecuentemente de la tremenda inflación. Me refiero al precio del dólar porque todos los insumos del transporte están regulados por el dólar, entonces todo subió más del 200%. Si no hay un Estado que ayude al usuario, eso se tiene que trasladar a los precios. Si sumado a ese flagelo le quitan la poca ayuda que venían recibiendo, imagínate que el impacto es enorme”.

Con más de 50 años en el rubro, ¿Recuerda alguna situación similar?

Sí, en 1995 aproximadamente hasta 2021 que nacieron los esquemas de subsidios.

¿Comenzó a reducirse el corte de boleto? ¿Qué debe ocurrir si el Gobierno Nacional no da marcha atrás con la medida para que puedan sostener el servicio?

“De la fijación de una tarifa de equilibrio. O que aumenten los aportes provinciales. Hay muchos gobernadores de otras provincias que sostienen el sistema de transporte con subsidios importantes. Los costos ya no se pueden sostener, son imposibles de sostener por todo lo que te contaba antes. Para graficártelo, lo que nosotros en este momento recaudamos por tarifa no alcanza a cubrir los costos del combustible por el servicio que prestamos. Y eso, el servicio está muy reducido".

"Ahora en marzo, que comienza el ciclo lectivo, hay que mejorar las frecuencias y no se puede pagar el combustible para nada con estos precios. Tiene que haber un aumento enorme de la tarifa y si no tenemos que dejar de prestar los servicios”.

¿Y cuál es la situación de la empresa en este momento?

“Actualmente, teniendo en cuenta los montos de fondos compensadores nacionales, el total de subsidios que son muy escasos y están retrasados en Buenos Aires porque el Estado Nacional nos está debiendo en algunas ciudades de Buenos Aires varios meses, pero con el total de lo que se ingresa por subsidios nacionales y provinciales no se puede cubrir ni siquiera la masa salarial”.