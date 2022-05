Marina Charpentier, madre del músico Santiago "Chano" Charpentier formuló este lunes un llamado público para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en medio de la situación de salud que atraviesa su hijo, quien fue internado nuevamente por su adicción a sustancias psicoactivas. La mujer -que participó de una jornada de reflexión en el Senado- contó cómo su hijo intentó escaparse del sanatorio Otamendi en los últimos días.

En ese marco, consideró ante los legisladores que debe ser reformulado el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, el cual sostiene que "la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios". El artículo agrega además que "solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo para sí o para terceros".

"El artículo 20 hay que cambiarlo. Y una persona adicta no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él", expresó la mujer desde el salón Auditorio del edificio anexo del Senado. Charpentier agregó que "el supuesto equipo interdisciplinario (mencionado en la ley) lo tiene (el cantante) porque lo paga, pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que tienen esa posibilidad".

Charpentier se quejó de que la Policía requiera de una orden de allanamiento de un juez para intervenir en casos de brotes psicóticos como el de Chano, el líder de Tan Biónica y ahora solista, quien protagonizó varios episodios derivados de su adicción a los estupefacientes en los últimos años. La mujer relató que al otro día de internar a su hijo en el Sanatorio Otamendi, quiso escapar desnudo de la habitación e intervino la Policía.

“Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. No se qué va a pasar con mi hijo al día siguiente. No sé si cuando amanece va a estar vivo", señaló Marina, quien relató que en los últimos días Chano “estaba muy mal”. "Yo decía que le pongan un chaleco de fuerza, denle una inyección, atenlo, llévenlo por favor que necesita ayuda porque no quiero tener que estar en el velorio de mi hijo”, reclamó ante los legisladores.

La declaraciones de la madre de “Chano” se dieron en el marco de una jornada de reflexión en el Senado, al cumplirse 11 años de la sanción de esa norma, la cual establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Participaron especialistas y legisladores y fue organizada por el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Fiad, y la diputada Marcela Campagnoli.