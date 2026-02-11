El intendente Federico Achával anticipó que el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar podría estar terminado antes del inicio del ciclo lectivo del primer cuatrimestre 2026, previsto para el 23 de marzo.

“El edificio de la Universidad Nacional de Pilar va a ser parte de esa construcción de la historia a futuro de Pilar, y tenemos muchísima expectativa de verlo concluido”, expresó el jefe comunal al referirse al avance de la obra.

En ese sentido, señaló que existe el compromiso de finalizar los trabajos en las próximas semanas. “Tenemos la expectativa, y es el compromiso que ha asumido el ingeniero (y secretario de Infraestructura) Bonfante, de terminar para el inicio del ciclo lectivo universitario, sino antes”, afirmó.

Sin embargo, Achával aclaró que el ritmo final dependerá del desarrollo cotidiano de los trabajos. “Hay que ir viendo día a día el flujo de obra, y por eso me han visto muchas veces recorrerlo, como me han visto recorrer todas las obras que hemos hecho en el distrito, porque realmente creemos que parte de lo que tiene que mostrar la política es la capacidad de empezar y terminar los proyectos que busca realizar”, sostuvo. Y remarcó: “Empezar y terminar obras es muy importante para nosotros”.

El nuevo edificio contará, en su ala principal, con un aula magna con capacidad para 180 personas, ocho aulas adicionales de menor tamaño, sala de profesores y espacios comunes integrados al entorno verde del predio. Además, dispondrá de un anfiteatro y de una biblioteca con sectores parlantes y no parlantes, pensada para incorporar nuevas tecnologías al proceso educativo, junto con áreas destinadas a los equipos docentes.

Toda la infraestructura estará integrada a los espacios verdes y a la arboleda histórica que caracterizan al predio del Pellegrini.

La Universidad Nacional de Pilar se prepara para iniciar su segundo año de vida académica con casi 6.000 estudiantes, que cursarán alguna de las doce carreras distribuidas en tres facultades. A fines de 2025, la convocatoria para el ciclo lectivo 2026 alcanzó los 2.700 inscriptos, que se suman a los 3.000 alumnos que comenzaron sus estudios con la inauguración de la institución.

En cuanto a la distribución de las inscripciones, la Facultad de Ciencias de la Salud concentró el 38,2% de las elecciones, seguida por la Facultad de Producción y Tecnología con el 34,30%, y la de Desarrollo Humano, que reunió el 27,40% restante.