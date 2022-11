El jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza, regresó este lunes a la intendencia tras 14 días de licencia. El dirigente de Juntos intentó justificar sus vacaciones de dos semanas y aseguró que jugará políticamente en las próximas elecciones.

“Vuelvo de una licencia de 14 días. Lo hice porque sentí cierto agotamiento, que me estaba convirtiendo en alguien que no era -desde hace un tiempo. Siempre fui gentil, abierto, tolerante y pretendí encontrar nuevas soluciones a problemas no resueltos. Últimamente no”, expresó Yeza desde Twitter, red social que usa prácticamente todos los días.

El intendente ya había adelantado que este es su ultimo periodos al frente de Pinamar por lo que sus intenciones políticas podrían estar vinculadas a un lugar en un potencial gobierno bonaerense de Juntos.

“Desde hace un tiempo me encuentro cerca de ideas y formas con las que me siento incómodo, pero para eso necesité cierta distancia. Faltan 12 meses para una elección fundamental y quiero ser parte de la solución”, cerró un enigmático Yeza.