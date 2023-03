"La falta de inversiones provocó el colapso de la empresa. Hay una desidia por parte de la empresa a la hora de resolver en tiempo y forma las obligaciones contractuales para que la gente recupere rápidamente el servicio", dijo Martello en declaraciones televisivas.

Además, se quejó de que la compañía "no ha invertido aún cuando tuvieron aumentos tarifarios que rondan los 2.500%", en relación a las subas que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri. "Si no no estaríamos en esta situación", añadió.

"No estamos hablando de grandes obras. A Edesur le faltan hasta los cables. Tienen una demanda de 100 cables caídos en la actualidad y reponen 7 y medio por día. Ni siquiera reacción a los elementos básicos", aseveró el director del ENRE.