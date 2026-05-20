El diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Santiago Santurio, respaldó en la Cámara de Diputados el proyecto conocido como “Ley Hojarasca” y aprovechó su exposición para cuestionar duramente al kirchnerismo, al que acusó de sostener un modelo de “especulación financiera”, exceso de regulaciones y expansión del Estado.

Ads

Durante el debate, Santurio sostuvo que el kirchnerismo “tiene muchas caretas” y afirmó que mientras hablaba de defender a los jubilados y a los sectores más vulnerables, durante sus gobiernos “a muchos les fue muy bien”, especialmente a sectores vinculados al sistema financiero.

“Ahora vienen a darnos clases de humanidad y empatía”, lanzó el legislador libertario.

En relación al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, Santurio aseguró que esperaba alcanzar consensos amplios debido a que, según consideró, se trata de una iniciativa orientada a ordenar normas obsoletas y eliminar regulaciones innecesarias.

Ads

Puede interesarte

Sin embargo, celebró que desde la oposición hayan planteado que el debate en realidad gira en torno al “modelo de Estado”.

“Nos encanta esa discusión. Queremos discutir de frente cuál es el modelo de Estado”, afirmó.

Ads

El diputado también cuestionó la lógica de crear nuevas regulaciones ante cada problema social o avance tecnológico y criticó la proliferación de organismos, registros y entes estatales.

“Antes la primera reacción era regular todo: hacer un registro, crear un ente autárquico y controlar”, señaló.

En ese sentido, defendió el cambio de paradigma impulsado por La Libertad Avanza y aseguró que ahora la discusión pasa por determinar si el Estado realmente debe intervenir.

Ads

“¿Nos tenemos que meter? ¿Hace falta regular esto?”, planteó.

Puede interesarte

Santurio sostuvo además que el modelo de “Estado presente” terminó siendo “asfixiante” para la sociedad y afirmó que muchas políticas aplicadas en los últimos años no mejoraron la calidad de vida de la población.

“El Estado presente lo único que hizo fue asfixiar a los argentinos”, aseguró.

También cuestionó medidas como los controles de precios, las restricciones al comercio y las políticas de protección industrial, al considerar que “trajeron miseria” y frenaron el crecimiento del país.

Sobre el cierre, el legislador libertario defendió el rumbo del oficialismo y sostuvo que el gobierno tiene “un modelo de país claro”, mientras que desde la oposición “solo quieren boicotear”.