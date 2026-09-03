El estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de 21 años, que era buscado desde el lunes, apareció este jueves al mediodía en la provincia de Córdoba, según señalaron los padres en declaraciones a la prensa.

Ads

Recibieron una foto del joven que había desaparecido después de retirarse de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UNLP, la cual sería del día de ayer. Asimismo adelantaron que se presentó por sus propios medios en una comisaría.

Gustavo, el padre del estudiante desaparecido, reveló públicamente que había recibido una pista que indicaba la presencia de su hijo en territorio cordobés. La información se conoció a partir del testimonio de una mujer que trabaja en una librería y que asegura haberlo visto. Según explicó el padre de Mariano, la empleada del comercio recibió por parte de su hijo un currículum vitae con el fin de realizar una fotocopia.

Ads

Mariano Martínez, de 21 años, era buscado desde el lunes (31 de agosto) cuando había viajado desde Berazategui para entregar un trabajo en la facultad, aunque manifestó que se sentía mal y decidió retirarse.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido. Después de salir de la universidad, Mariano llegó hasta Punta Lara, donde fue visto caminando y luego subiendo a un colectivo de la Línea 275.

Ads

Luego de pasar por Punta Lara, Mariano regresó hacia La Plata y cerca de las 16 tomó un tren Roca rumbo a Constitución. Desde entonces no respondió mensajes ni tampoco se contactó con sus familiares.