Por Christian Thomsen Hall

El mediocampista surgido de la cantera de River, Diego Barrado, fue la "mano derecha" del ex futbolista Facundo Diz, quien desde el 2020 se desempeña como intendente interino de Navarro, luego de que Santiago Maggiotti asumiera como viceministro del ministerio de Hábitat de la Nación. Su incorporación a la política había sorprendido al mundo del fútbol, pero casi dos años después decidió presentar la renuncia.

La novedad fue anunciada por el propio jefe comunal a través de sus redes sociales. "Hasta hoy, mi amigo Diego Barrado cumplió funciones como Jefe de Gabinete de mi gestión. Por razones personales, que entendí perfectamente, decidió no continuar. Yo le agradezco profundamente el esfuerzo que hizo para acompañarme, con la dedicación que lo ejerció y lo bien que se desempeñó sin tener pasado en la política".

"Lamento que personas con los valores de Diego no encuentren el eco suficiente para desarrollarse en el ámbito político. Su vocación de servicio y transparencia son loables. Gracias, amigo, por haberme acompañado y te deseo mejor", escribió Diz, que también fue futbolista (pasó por All Boys, Deportivo Táchira, Tigre, Olimpo y Platense, entre otros) y conoció a Barrado en Navarro, donde vive ex River vive hace 22 años.

Diego Armando Barrado (que fue bautizado con el mismo nombre de Maradona) fue multicampeón con River y que supo vestir camisetas como las de Racing, Colón, Olimpo, Atlético Tucumán y Belgrano de Córdoba. El exdeportista de 40 años nació en Bragado pero hace más de dos décadas está viviendo en Navarro, donde su hermano jugó la liga local. Fue ahí donde conoció a Facundo Diz, con quien forjó una gran amistad.

"Estar en la política para mí sí fue algo nuevo. Él me llamó y le dije que de política no entiendo, pero él me conoce y sabe mis convicciones y cómo soy como persona. Él quiere rodearse de gente que piense parecido a él y que quiera hacer cosas nuevas, sin ningún beneficio. Muchos usan los cargos para ascender en política, pero eso es algo que a mí no me interesa", había dicho Barrado ante los medios en noviembre de 2020.

"Cuando recibí la propuesta de Facundo me sorprendió. Cuando me llamó le dije que lo piense bien, je. Él fue claro con lo que quería, que es hacer una renovación. Me hizo sentir muy bien. Yo estoy a disposición de la causa. Lo conozco, y sé de sus buenas intenciones", había declarado el exfutbolista "Millonario". Tras su salida del gobierno local, los vecinos de Navarro también le dedicaron cálidos mensajes en redes sociales.

"Un gran tipo que se ganó el respeto y cariño de muchos", comentó Hernán Ferrari. "Una gran persona, responsable, digno de respeto y admiración", agregó Walter Llorente. "Excelente persona, siempre preocupándose por la gente", señaló Ana Luz Mitetiero. "Pocas personas que ejercen un cargo público que se acerquen a la gente dispuestos al diálogo y a escuchar a vecinos Diego fue uno de ellos", cerró Mónica Magnone.