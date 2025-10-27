Florencio Randazzo dejará su banca a partir del 10 de diciembre tras quedar en quinto lugar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El oriundo de Chivilcoy cumplirá dos mandatos consecutivos cuando deje la banca. Hoy con la lista de Provincias Unidas con 211 mil votos que representan 2,44% que no le permiten renovar el escaño.

“Felicitamos a los ganadores de la elección en la provincia de Buenos Aires. Siempre respetuosos de la voluntad popular, en las buenas y en las malas. Gracias a los bonaerenses que confiaron en nosotros y nuestra propuesta de sensatez, sentido común y racionalidad”, expresó a través de su cuenta de X.

En su distrito, obtuvo un decoroso tercer lugar con 6.300 votos que representan 15,9%. Allí ganó también La Libertad Avanza.

El armado moderado de los gobernadores no tuvo buenos resultados en general, ni en donde gobierna. Sólo el de Corrientes puede mostrar un ajustado triunfo ante La Libertad Avanza.

