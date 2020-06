Durante un encuentro con los diputados provinciales de la Comisión de Previsión Social, el titular del Instituto de Previsión Social Eduardo Santín expuso que el convenio entre esa entidad y la Anses dijo que está relacionado con "una diferencia de fondos" solicitada por la provincia y destacó que "bajo ningún punto de vista" ese acuerdo busca modificar el sistema jubilatorio en el distrito.

"No estamos pensando en entregar, ni en traspasar la caja al Anses. Tampoco la Anses no lo está pensando en transferir los sistema provinciales al nacional. El fantasma de que vamos a transferir la caja a la Nación no existe", sostuvo.

Y agregó: "La realidad es que nunca, de nuestro lado, hemos ni imaginado eso. Me opuse como diputado a la privatización y las AFJP, tengo una historia en esto, no hay ninguna posibilidad de que lo hagamos".

El presidente del IPS dijo que la caja, que reúne entre 12 y 14 mil millones de pesos, es "de todos los bonaerenses" y "tenemos que cuidarla entre todos". También sostuvo que la provincia seguirá cubriendo el déficit del organismo y descartó una suba en la edad jubilatoria, como lo hizo, por ejemplo, la provincia de Córdoba gobernada por el peronista Juan Schiaretti.

Cabe recordar que el Frente de Unidad Docente (Suteba, FEB, Sadop, AMET y Udocba), y otras organizaciones sindicales de peso como los médicos de Cicop, los judiciales de AJB, los estatales de ATE y los municipales de Fesimubo, entre los más de veinte, pusieron la atención sobre una posible armonización con el sistema nacional.

"Le hemos contestado por escrito a todos los gremios", remarcó Santín, al respecto. "Esto que vuelcan al debate político partidario forma parte de las internas de los gremios, lo que hace llevarle intranquilidad a los trabajadores y los jubilados", cuestionó.