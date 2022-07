El bloque de Concejales del Frente de Todos presentó un pedido de informes ante lo que consideran la "oscura contratación" del nuevo responsable de un "Programa de Políticas de Transparencia Institucional". Se trata de Leonardo Fabián Szuchet, quien hasta el 2019 trabajó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y también fue funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que denuncian desde la oposición, la contratación de Szuchet en Campana "es todo un misterio". Su nombramiento salió publicado en el Boletín Oficial del Municipio del 23 de Marzo de 2022. Allí mencionan que el exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri estará a cargo del "Programa de Políticas de Transparencia Institucional" en el municipio que conduce Sebastián Abella.

"Resulta llamativa y preocupante toda esta situación. Le pagamos a una persona que no conocemos, ni jamás vimos en el Municipio, para garantizar políticas de transparencia. Todo es sumamente oscura, ya que se nos niega toda información al respecto", aseguró la concejal del bloque del Frente de Todos, Paola Garello, quien reveló que el pedido de informes presentado ante el Concejo Deliberante "lleva un mes sin respuestas".

"En el programa no se explicitan objetivos, características ni metas. Es decir, no sabemos ni cuanto cobra, ni cual es la tarea que desempeña", explicó Garello en declaraciones al medio local Enlace Crítico. Por último, la edil recordó que una situación similar fue denunciada en 2021, con la contratación de un ex espía de la SIDE, Carlos Alberto Lorenzati, quien cobró más de dos millones de pesos del Municipio".