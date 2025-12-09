El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, solicitó ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, para dar continuidad a la Paritaria Docente 2025.

“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, señalaron.

Asimismo, desde el FUDB solicitamos una pronta reunión con la nueva Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, con la finalidad de compartir una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026.

Cabe recordar que el último acuerdo fue en agosto, donde lograron un aumento del 5% en dos tramos, uno a pagarse en septiembre y otro en el mes de octubre.

