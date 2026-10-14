La comisión investigadora del Concejo Deliberante de Saavedra que analizó a la conducta e idoneidad en el ejercicio de las funciones del jefe comunal Matías Nebot derivada de sus declaraciones públicas realizadas sobre su estado de salud y consumos problemáticos dio por concluida su tarea.

Ads

Tras dichas labores, que incluyeron la etapa probatoria, la formulación de cargos y la presentación de los descargos del intendente, se elevó el informe correspondiente para que el cuerpo legislativo avance con la siguiente instancia del procedimiento.

De este modo el Concejo Deliberante de Saavedra-Pigüé quedó habilitado para convocar a una sesión especial el viernes 23 de octubre, a las 9, donde los concejales deberán expedirse sobre la gravedad de los hechos investigados.

Ads

La decisión se adoptó por unanimidad el pasado 8 de octubre, durante una reunión en la que se declaró formalmente cerrada la investigación, se dispuso el levantamiento del secreto de sumario y se puso la totalidad del expediente a disposición de los concejales.

Cabe recordar que en el mes de julio en la ciudad de Pigüé, el municipio organizó un encuentro comunitario para “Hablar es prevenir” tiene el lema “Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones”, con la participación de Adrián di Renzo, referente de la prevención de adicciones.

Ads

En la presentación de la charla, el jefe comunal fue uno de los oradores y en la ocasión afirmó: "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir".

En un breve registro audiovisual, explicó que "la lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez" y agregó que "la causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia". Además, sostuvo que hablar sobre el tema permite abrir espacios de acompañamiento y romper con los prejuicios que suelen rodear a quienes atraviesan este tipo de procesos.

Es por ello que con el impulso de los bloques de la oposición —Alianza La Libertad Avanza, Distrito Futuro, Justicialistas, Unión Cívica Radical y Unión y Libertad— se avanzó con la creación de la comisión investigadora.

Ads

Durante la investigación se incorporaron informes de dependencias municipales y organismos públicos, documentación y numerosas declaraciones testimoniales. También se formularon cargos y se tramitaron medidas de prueba adicionales ofrecidas por el intendente. Nebot presentó un descargo con patrocinio letrado el 25 de septiembre y posteriormente amplió su presentación.