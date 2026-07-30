Luego de las repercusiones de sus dichos en un encuentro de prevención de adicciones en la localidad de Pigüé donde reveló su lucha personal contra las adicciones, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, decidió contar cómo es su proceso de recuperación de un consumo problemático.

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Nebot confió que ya lleva 312 días sin consumir y destacó el rol de su familia en el proceso. “Me siento muy bien, primero porque soy una persona que cuando empecé a hacer política siempre dije que si hay algo que no voy a negociar nunca es mi autenticidad”, expresó Nebot. Y añadió: "Mi viejo siempre me enseñó que la verdad y decir la verdad te hace una persona libre".

El intendente contó que tomó la decisión de pedir ayuda cuando entendió que necesitaba estar mejor. “Me levanté un día en mi casa, miré al sillón y dije: hasta acá, necesito estar bien, mi gente necesita que esté bien”, relató.

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El primer paso para hablar del problema y enfrentarlo fue recurrir a sus padres. “Fui a la casa de mis viejos y les dije: necesito quedarme con ustedes”, recordó, y aseguró que la contención familiar, profesional y comunitaria fueron clave en su proceso de recuperación. “Lo más importante son las redes de contención: la familia, los amigos y el equipo”, sostuvo.

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El jefe comunal indicó que actualmente lleva alrededor de 312 días sin consumir y que atraviesa el proceso “un día a la vez”, ya que una adicción a las drogas se combate todos los días.

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Asimismo, dijo que luego de haber dado su breve testimonio el día de la charla en Pigüé, recibió mensajes de apoyo y un gran respaldo de su comunidad. "Soy un agradecido por el respeto con el que estos días los vecinos me han tratado", señaló.

Nebot también hizo foco en la necesidad de ampliar las políticas públicas vinculadas a salud mental y adicciones. En ese marco, dijo que su gestión duplicó el presupuesto del área y sumó una psicóloga comunitaria para trabajar también en escuelas. “Hay un montón de chicos y chicas que no tienen redes de contención y que necesitan de un Estado presente para que los ayudemos a salir adelante”, sostuvo. Además, cuestionó la estigmatización hacia quienes atraviesan una adicción y pidió abordar el tema sin juzgar. “No estigmaticemos, no juzguemos, tratemos de ayudar al otro”, expresó.

Sobre el final, Nebot vinculó su recuperación con una mayor responsabilidad en la gestión. “Hoy mi familia y mi trabajo son mi refugio”, dijo. Y concluyó: "Ser auténtico, decir la verdad, eso es la nueva política".

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Días atrás, en la ciudad de Pigüé, el municipio organizó un encuentro comunitario para “Hablar es prevenir” tiene el lema “Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones”, con la participación de Adrián di Renzo, referente de la prevención de adicciones. En la presentación de la charla, el jefe comunal fue uno de los oradores y en la ocasión afirmó: "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir".

En un breve registro audiovisual, explicó que "la lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez" y agregó que "la causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia". Además, sostuvo que hablar sobre el tema permite abrir espacios de acompañamiento y romper con los prejuicios que suelen rodear a quienes atraviesan este tipo de procesos.