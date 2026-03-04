Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, afirmó que se encuentra “bien de salud, gracias a Dios” y está “pasando por un momento de estudios”. "Tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.

Ads

El gendarme aseguró que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí".

"Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”. añadió en referencia al centro penitenciario ubicado a las afueras de la ciudad de Caracas, capital del país sudamericano.

Ads

Junto con Gallo estuvieron en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Comandante General Claudio Brilloni.

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató en conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional.

Ads

Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Puede interesarte

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperado ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

También pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos y poner su granito de prisión”. “Yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”.

Ads

También agradeció a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino”. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló, sin mencionar a la AFA que intercedió a través de sus dirigentes para la liberación por vías por fuera de la diplomacia oficial.