El Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo técnico en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas de la Argentina. Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a última hora de este miércoles en conferencia de prensa. Cabe destacar que la octava revisión será en mayo.

El acuerdo implica un desembolso de 4.700 millones de dólares estadounidenses, esto toda vez que el directorio del organismo lo apruebe. Con esa suma se podrá pagar los USD 1.950 millones de vencimientos que caen a fin de mes. En esa línea Caputo explicó: “No es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas”.

“Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad en particular ocurrida en los últimos dos trimestres”, explicó el ministro y amplió: “Esto va a pasar a fin de enero, con lo que son las nuevas metas, y sujeto a la aprobación del fondo, esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares. Este desembolso, también quiero dejar claro, no es plata nueva”.

Y detalló: “Este desembolso de 4.700 millones de dólares es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, que para hacerlo tenemos que pedirle plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el vencimiento que va a venir en abril. Esos tres vencimientos suman aproximadamente ese monto. Adicionalmente hay que pagar también 600 millones de intereses en febrero, pero esto no es algo que típicamente aplica a los acuerdos con el fondo”.

“Tenemos plena confianza en que las medidas que estamos tomando nos van a conducir por el camino correcto y la verdad hoy sentimos que es lo mejor para los argentinos, si eventualmente se llegara a necesitar esa posibilidad, como digo, la posibilidad está, el fondo está abierto a explorarla, pero vuelvo a repetir, creemos que hoy esta es la mejor alternativa”, aseguró Caputo.

Puede interesarte

Consultado por la Ley Ómnibus que se trata en el Congreso, el ministro afirmó: "Si la ley no pasara, creo que es una muy mala noticia", y aclaró que “eso no implica que volveríamos a la meta de déficit de 0,9 que tenía la administración anterior. Aún si la ley no pasara, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo”. Para concluir, advirtió: "Por supuesto que en la medida de que la ley no pase las medidas van a ser más duras".

Qué dijeron desde el FMI

Por su parte, el equipo del FMI explicó que "el programa se desvió gravemente de su rumbo. Se incumplieron las metas de déficit fiscal primario y de deudas internas para finales de septiembre, y datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron incluso por un margen mayor”.

Asimismo, el grupo que visitó al país, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, remarcó que "en este contexto, el Presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto".

En esta línea, el comunicado del Fondo también manifestó que "a medida que se implementan las políticas y se reconstruye la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.