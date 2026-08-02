A horas del paro nacional docente convocado para este lunes 3 de agosto, el Gobierno nacional endureció su postura frente a los gremios y advirtió que aplicará sanciones si no se garantiza el funcionamiento mínimo del sistema educativo previsto por la reforma laboral.

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A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley 27.802 declaró a la educación como servicio esencial, por lo que durante las medidas de fuerza las organizaciones sindicales deben asegurar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual.

La cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que esa obligación busca resguardar "el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles" y advirtió que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables".

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La intimación se conoce en la antesala del paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al que también adhirieron otros gremios docentes y universitarios.

Los reclamos de los docentes

La medida de fuerza fue resuelta por CTERA en rechazo a la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y para reclamar una recomposición salarial.

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Entre las principales demandas, los sindicatos exigen:

La reapertura de la paritaria nacional docente.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Una recomposición urgente de los salarios.

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Mayor presupuesto para infraestructura escolar y programas educativos.

En declaraciones radiales, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, sostuvo que la situación salarial atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.

"Estamos viviendo un momento muy difícil. Nuestros compañeros no llegan a fin de mes. Permanentemente se están endeudando porque no llegan a cubrir sus gastos", afirmó.

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Además, lanzó una advertencia sobre el impacto que, según el gremio, podría tener la pérdida del poder adquisitivo en el sistema educativo.

"Nos vamos a quedar sin maestros en la Argentina", expresó.

La dirigente también cuestionó el nivel de ejecución del presupuesto destinado a educación, denunció la paralización de obras escolares y reclamó una mayor inversión en el sistema educativo.

El conflicto también impactará en la Provincia

En la provincia de Buenos Aires confirmaron su adhesión al paro SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA, SADOP y AMET, por lo que se espera una afectación del dictado de clases en establecimientos públicos y privados.

La protesta coincidirá con el regreso a las aulas tras el receso invernal en la provincia y otros distritos del país.

Como informó LaNoticia1, la medida de fuerza fue convocada luego de que CTERA denunciara la falta de negociación salarial con el Gobierno nacional y reclamara la restitución del FONID, además de mayor financiamiento para el sistema educativo.

También habrá paro de ATE

El conflicto docente coincidirá con el paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que incluye una movilización al Ministerio de Economía en reclamo de mejoras salariales y contra el ajuste en la administración pública.

La coincidencia de ambas protestas ampliará el alcance de la jornada de protesta prevista para este lunes y volverá a poner en tensión la aplicación de la reforma laboral respecto del derecho de huelga en los servicios considerados esenciales.