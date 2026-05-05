El Gobierno nacional amplió los subsidios al gas y dispuso cambios en las tarifas para el mes de mayo. La medida fue oficializada a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicadas en el Boletín Oficial.

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Según se estableció, las distribuidoras deberán aplicar una bonificación adicional de hasta el 25% para los usuarios incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.

Este beneficio se suma al 50% de descuento general que ya reciben los beneficiarios del esquema. De esta manera, durante mayo, la bonificación total puede alcanzar el 75% sobre el bloque de consumo subsidiado, tanto para el gas natural como para el propano por red.

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En ese marco, el organismo dispuso que las empresas deberán adecuar la facturación a los nuevos valores, incorporando el Precio Anual Uniforme (PAU) y las bonificaciones correspondientes.

La medida impacta en usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y busca atenuar el efecto de la suba de los precios energéticos a nivel internacional.

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Además, según informó la agencia Noticias Argentinas, se aclaró que, si el nuevo esquema entra en vigencia con un período de facturación ya iniciado, las boletas podrán incluir cargos diferenciados: una parte correspondiente al consumo previo y otra al posterior a la actualización.