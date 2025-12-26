Este viernes, el Senado de la Nación tratará el Presupuesto 2026, el primero que el Gobierno de Javier Milei busca sancionar en sus dos años de gestión. Aunque La Libertad Avanza confía en tener los votos necesarios para aprobarlo en general, persisten dudas sobre el artículo 30, que recorta fondos en educación y ciencia.

La sesión extraordinaria fue convocada a las 12.00 y también abordará el proyecto de Inocencia Fiscal, que permite blanquear dólares del mercado informal.

El artículo 30 elimina disposiciones clave de la ley de Educación Nacional, la ley de Ciencia y Técnica y el financiamiento de los colegios técnicos. Cuatro senadores de Convicción Federal y varios radicales, como el bonaerense Maximiliano Abad y el catamarqueño Flavio Fama, manifestaron objeciones, lo que genera incertidumbre sobre el resultado final.

Si el artículo se modifica, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, cuya próxima sesión está prevista entre el 29 y 30 de diciembre o el 5 de enero. Por eso, el oficialismo busca aprobarlo este viernes sin cambios.

El resto de los artículos del Presupuesto no presentan problemas. Incluyen un crecimiento proyectado del 5% del PBI, inflación anual del 10,1% y del 14% interanual, y un dólar estimado de 1.423 pesos a diciembre de 2026, con actualización de las bandas cambiarias según la inflación, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

En la votación en general, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, más aliados radicales, del PRO y de bloques provinciales, sumando más de 40 votos. La incógnita sigue siendo la postura de los senadores que responden a gobernadores peronistas y del Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por Gerardo Zamora.

Los gobernadores de Provincias Unidas, como Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba), exigen regularizar deudas por las cajas jubilatorias. Mientras tanto, la jefa de bancada, Patricia Bullrich, asegura que el oficialismo sigue negociando para evitar modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a Diputados.

En paralelo, el proyecto de Inocencia Fiscal también genera alertas por las multas que prevé el artículo sobre incumplimientos impositivos, que pasarán de montos simbólicos a valores millonarios. El ministro Caputo anunció una solución: las multas se aplicarán tras un recordatorio de 10 a 15 días hábiles, una medida celebrada por Bullrich: "La prioridad: acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen más trabajo".