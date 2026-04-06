Por Federico de Marco

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De ‘los niños envaselinados’ hasta ‘yo estoy entre sus sábanas’ pasando por ‘les dejamos el culo como un mandril’ , entre otras delicatessen, Javier Milei ha hecho de la analogía y la metáfora sexual y anal -y de la violación- un código tan desagradable como propio.

En este contexto, dada la brutalidad de su gestión y su discurso, declaraciones que décadas atrás le podrían haber costado el cargo a cualquier funcionario hoy casi ni llaman la atención.

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En este sentido, este domingo el propio Milei volvió sobre sus tópicas para criticar a un periodista en redes sociales. Un usuario apunto contra un comunicador opositor: “Te comiste a una p…. de dos metros”. Y el Presidente salió a añadir: “Sólo la puntita”.

Horas después, el Canciller Pablo Quirno (el representante de la diplomacia argentina ante el mundo) expresó: "Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro Luis Caputo se pasea desnudo con Majul", en alusión a una entrevista que brindó el funcionario para defender la toma de créditos por parte de dirigentes libertarios.

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Por el momento se desconoce si esta nueva retórica será resuelta en el plano de la política, o si se requerirán decenas y decenas de psicólogos para desandar esta obsesión genital de los representantes del Gobierno Nacional.

Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro @LuisCaputoAR se pasea desnudo con Majul. — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 6, 2026

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