El Gobierno nacional avanzó con el proceso de privatización del Belgrano Cargas y de otras dos líneas ferroviarias, en una de las principales medidas de su programa de reformas. La concesión alcanzará a los ferrocarriles General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que serán otorgados al sector privado por un plazo de 50 años.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión y remarcó que el proceso contempla un régimen de acceso abierto, planes de inversiones obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para aquellas empresas que destinen al menos US$200 millones a la renovación de vías.

Caputo sostuvo que durante décadas el Estado mantuvo un sistema que, según afirmó, “se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes”. En ese sentido, señaló que desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas actualmente transporta menos carga que entonces.

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Para el funcionario, esa situación demuestra que el problema no estuvo en la falta de demanda sino en la ausencia de incentivos y de actores con capacidad para administrar el sistema.

“Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, sostuvo Caputo. Y agregó que el sector privado será el encargado de aportar capital, experiencia y asumir los riesgos que, según su visión, el Estado no logró sostener.

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El ministro afirmó además que la licitación busca transformar “un sistema roto” en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas y enmarcó la medida dentro del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó la privatización del Belgrano Cargas como uno de los cambios que podrían resultar “más trascendentales” de la presidencia de Milei.

El funcionario sostuvo que durante años se cuestionó que una parte importante de la carga de la economía argentina se transportara por camión y no por tren. En ese sentido, destacó que el Gobierno busca avanzar sobre esa situación mediante el concesionamiento ferroviario.

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Sturzenegger también valoró que Economía haya superado, según planteó, el obstáculo de intentar “hacer la empresa rentable antes de privatizarla”, una estrategia que consideró una traba para avanzar con cambios en empresas estatales.

La medida forma parte del programa de privatizaciones y transformación del sistema ferroviario que lleva adelante la administración de Milei, con el objetivo declarado de incorporar inversión privada y mejorar la infraestructura destinada al transporte de cargas.