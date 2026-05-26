El Gobierno nacional eliminó el Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia, el fondo mediante el cual el Estado subsidiaba parte de los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos.

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La decisión fue oficializada mediante la resolución 28 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. Desde ahora, las empresas de micros de larga distancia deberán hacerse cargo completamente del costo de esos boletos sin recibir compensaciones económicas del Estado.

“Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674”, señala la normativa.

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Según argumentó el Gobierno, el sistema había sido creado en un contexto de fuerte intervención estatal sobre las tarifas del transporte y consideró que las condiciones actuales “han sido superadas”, por lo que entendió innecesaria su continuidad.

Pese a la eliminación del subsidio, desde la Secretaría de Transporte aclararon que las empresas continúan obligadas a garantizar los pasajes gratuitos para los beneficiarios contemplados por la ley.

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“No afecta el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 y sus respectivas reglamentaciones ni la obligación de los transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas normas”, indicaron.

A partir de esta modificación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar que las compañías cumplan con la emisión de los pasajes gratuitos.

Cómo reservar pasajes gratuitos de larga distancia

Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial INCUCAI o alcanzadas por las leyes vigentes podrán seguir solicitando boletos gratuitos tanto de manera online como presencial.

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Para realizar el trámite por internet, los beneficiarios deberán ingresar al sistema de solicitud de pasajes de la CNRT y completar los datos requeridos. La empresa tiene obligación de enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio.

En caso de hacer el trámite presencial, se deberá presentar el DNI y la documentación correspondiente al menos 48 horas antes del viaje. Si el pasajero cuenta con credencial INCUCAI, podrá solicitar el boleto incluso el mismo día de la salida.