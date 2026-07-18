El Gobierno nacional comenzará a rematar viviendas del programa Procrear en la provincia de Buenos Aires. Los primeros municipios alcanzados por la medida serán Junín y Mercedes, donde avanzará la subasta de complejos habitacionales que formaban parte del plan de acceso a la vivienda.

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En diálogo con Radio Provincia, el periodista Cristian Pascal, de FM Metrópoli 97.3, sostuvo que "lamentablemente, las ciudades de Mercedes y Junín van a ser las primeras en la provincia de Buenos Aires donde se rematarán viviendas. Son 149 del Plan Procrear", y aseguró que algunas de ellas "estaban listas para que el Gobierno le diera la llave a los adjudicatarios".

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De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, en Junín saldrán a remate 149 viviendas junto con sus respectivos lotes, con una base de USD 7 millones. "Habrá que ver la letra chica, quiénes pueden presentarse a la licitación y qué va a ocurrir con esas casas", señaló Pascal.

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El periodista lamentó la decisión al recordar que Junín registra un déficit habitacional de unas 3.000 viviendas. "El gobierno local no tiene un plan propio. La única esperanza que le quedaba a la gente era el Procrear, que no existe más", afirmó.

En otro tramo de la entrevista, destacó la importancia del servicio ferroviario que une Junín con Retiro, que próximamente incorporará tres nuevas paradas. Según explicó, el tren mantiene una alta demanda por su costo y comodidades, ya que cuenta con calefacción, aire acondicionado, buffet, guardas y Wi-Fi, lo que lo convierte en una alternativa más económica que el colectivo.

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Por último, advirtió sobre el estado de la Ruta Nacional 188, al asegurar que presenta falta de mantenimiento, escasa señalización y problemas de seguridad vial. Según describió, el tramo concesionado cercano a Agustín Roca carece de corte de pasto, cartelería e iluminación, incluso en tres rotondas de gran circulación.