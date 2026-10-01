El Gobierno nacional postergó durante octubre la reducción de los subsidios a las tarifas de luz y gas que estaba prevista dentro del nuevo esquema de asistencia energética. La decisión mantiene bonificaciones extraordinarias y busca evitar un incremento mayor en las facturas en un contexto de presión sobre los costos de la energía.

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La medida fue oficializada por la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma establece los parámetros de bonificación que regirán durante octubre para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En el caso de la electricidad, se mantiene en 200 kWh mensuales el bloque de consumo base bonificable. Además, se sostiene una bonificación extraordinaria del 25% sobre ese consumo.

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Para el gas natural, la Secretaría de Energía extendió durante octubre la bonificación general del 50%. A ese beneficio se suma una bonificación extraordinaria del 24,25%.

La decisión representa una postergación de la reducción de las bonificaciones que estaba prevista para este mes. El esquema establecido previamente contemplaba una disminución progresiva de la asistencia, con cambios tanto en los bloques de consumo alcanzados como en los porcentajes de bonificación.

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En los considerandos de la resolución, el Gobierno argumentó que la continuidad de la bonificación para el gas responde, entre otros factores, a las adecuaciones en la demanda de gas natural y a la exposición de los costos del sistema a la volatilidad de los precios internacionales.

La Secretaría de Energía también señaló que la medida busca evitar variaciones abruptas en los montos de las facturas, en el marco del proceso de reestructuración del esquema de subsidios.

En cuanto al impacto sobre las tarifas, los ajustes promedio previstos para octubre son del 1,64% en electricidad y del 2,24% en gas natural.

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En el caso de la electricidad, los cambios alcanzan a los usuarios residenciales de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el gas natural, las disposiciones tienen alcance federal.

La decisión se produce mientras continúa el proceso de reducción de los subsidios energéticos aplicado en los últimos años. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la asistencia estatal destinada a la energía acumuló una caída real del 61,2% entre los primeros ocho meses de 2023 y el mismo período de 2026.

Sin embargo, durante este año la evolución de los subsidios mostró un comportamiento diferente. De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el CONICET, durante los primeros ocho meses de 2026 los subsidios a la energía aumentaron 21% en términos reales frente al mismo período del año anterior, principalmente por las transferencias destinadas al mercado eléctrico.

El mismo informe indicó que en agosto los hogares del AMBA cubrieron en promedio el 55% del costo real de los servicios públicos, mientras que el Estado afrontó el 45% restante.

En particular, los usuarios residenciales pagaron en promedio el 63% del costo de la electricidad y el 57% del gas natural. La cobertura también varía según el nivel de asistencia: los hogares que reciben bonificaciones afrontaron cerca del 33% del costo eléctrico y el 25% del gas.

Así, durante octubre el Gobierno mantendrá por un mes más bonificaciones que estaban previstas reducir, mientras continúa con el proceso de modificación del esquema de subsidios y de traslado progresivo de los costos energéticos a los usuarios.