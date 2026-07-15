“La policía de la Ciudad interviene primero pero las fuerzas federales coordinamos todos los días”, dijo la titular de la cartera de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva la funcionaria sobre el operativo en CABA en el marco del choque de Argentina e Inglaterra en la semifinal del Mundial.

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Y añadió: “Los miércoles funciona el comando unificado”, a la vez que explicó: “El partido finaliza a una hora crítica para el regreso de la gente a su casa, por lo que se establecerá algún corte, porque siempre es multitudinario el punto de concentración en el Obelisco”.

A su vez, con respecto a las inmediaciones de la embajada de Inglaterra, la Ministra hizo hincapié en que “hay presencia suficiente de seguridad”, pero aclaró: “Si amerita, se hará un refuerzo”.

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Vale destacar que en los festejos de partidos previos se evidenciaron desbordes que, en algunos casos, terminaron con personas fallecidas.

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