El Gobierno nacional decidirá por decreto la prórroga de la Ley de Emergencia Ígnea, en un contexto de incendios que ya afectarán alrededor de 230.000 hectáreas en la Patagonia.

La discusión se da en medio de una creciente presión política de los gobernadores patagónicos, que reclaman herramientas excepcionales para enfrentar los focos ígneos y evitar pérdidas humanas y ambientales.

Habían pedido que se debata la ley pero la situación alarmante por las llamas avanzando - especialmente en la provincia de Chubut y el Parque Nacional Los Alerces - ameritaría un decreto de necesidad y urgencia.

Mientras tanto, el clima no ayuda. El Servicio Meteorológico Nacional prevé altas temperaturas durante toda la semana sin precipitaciones significativas en los próximos días.

Cabe mencionar que esta madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. En tanto, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93.