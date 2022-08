La Administración de Parques Nacionales (APN) declaró ‘sitio sagrado mapuche’ al Volcán Lanín ubicado en Neuquén. El gobernador local se quejó y las repercusiones llegaron hasta la Provincia de Buenos Aires.

“Hay alguien que me pueda explicar cuáles son los beneficios de una medida como esta? Intento hacer el esfuerzo de porqué un funcionario nacional podría hacer algo así y no se me ocurre una”, expresó Yeza.

La resolución 484 de la APN dice que “se entiende como sitio sagrado a aquellos lugares, áreas de agua o tierra que tienen especial significado espiritual para los pueblos y comunidades, donde el sentido de sacralidad se vincula a la vida, en cuanto a su origen, sostenimiento y continuidad, así como al territorio, enlazándose con los conocimientos y relaciones culturales de un pueblo ancestral o moderno con su entorno y su sentido de lugar”.

Al mismo tiempo se establecerá “un mecanismo de trabajo conjunto con el Pueblo Mapuche para la elaboración de un Plan de Manejo del Sitio Natural Sagrado Volcán Lanín-Pijan Mawiza, en el que se definirán los criterios de uso y zonificación, las modalidades de manejo intercultural del sitio y la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente”.

El gobernador neuquino, Omar Gutierrez, cuestionó la decisión de la APN: “La existencia de enclaves nacionales como la Administración de Parques no autoriza a borrar la letra de la Constitución, pisoteando las facultades constitucionales provinciales”. Luego, adelantó los próximos pasos que dará la provincia en el marco del caso: “Iniciaremos las acciones administrativas y legales correspondientes ante este acto ilegítimo e ilegal”.